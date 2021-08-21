Главное о коронавирусе на 21 августа: как защитить беременных и вакцина от всех видов вируса

Как защитить от коронавируса беременных

В Татарстане за последние сутки выявили 53 новых случая COVID-19. Всего на 21 августа в республике зарегистрировано 24 978 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 995 человек, в том числе 32 — за минувшие сутки. Умерли 664 человека, из них четверо — за последние сутки.

В Татарстане с COVID-19 госпитализировано 69 беременных. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи. На традиционном субботнем совещании президент Рустам Минниханов отдельно остановился на росте заболеваемости коронавирусом у беременных. Он призвал родственников женщин привиться и беречь будущих мам.

Прививка для беременных носит рекомендательный характер, обязательных рекомендаций нет. Но если беременная не хочет прививаться, защитить будущую маму может ее окружение, которое пройдет вакцинацию. При этом лучше минимизировать контакты, таким образом ей просто будет негде заразиться.

Фото: obltv.ru

Стало известно, почему в Татарстане во вторую волну заболеваемости от коронавируса умерла беременная женщина. Заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева рассказала, что у женщины было молниеносное течение болезни, при этом с первого дня она отказалась от госпитализации. Когда она снова вернулась в медучреждение, врачи не смогли ей помочь. Ребенок выжил.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на августовской конференции работников образования, проходившей в Актаныше, призвал педагогов и студентов вакцинироваться от коронавируса. В качестве примера он привел себя, Государственного Советника Минтимера Шаймиева и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Также он отметил, что среди тех, кто сделал прививку, нет смертельных случаев от COVID-19. А сейчас много молодых людей, которые тяжело переносят болезнь.

Фото: tatarstan.ru

В Казани ищут волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Самых активных обещают наградить грамотой и поощрить. От добровольцев требуется регистрировать граждан на вакцинацию, работать с пациентами и помогать медикам. Время волонтерства (9.00—13.00 или 13.00—17.00) можно выбрать для себя самостоятельно.

На смертность могла повлиять жара

За последние сутки в России выявили 21 000 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 20 647 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 726 523 человек, а выздоровевших — до 6 004 052.



За сутки болезнь унесла жизни 797 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 175 282 человека.



За последние сутки проведено 474 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 241 654 человека.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершены. Ученые готовы начать клинические испытания препарата. Назальная вакцина представляет собой второй компонент первой вакцины от коронавируса центра Гамалеи «Спутник V». Она распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Вакцинацию от СOVID-19 прошли уже более 43 млн человек. Однако власти заявили, что этой цифры недостаточно, и в очередной раз призвали россиян сделать прививку от коронавируса. Мурашко отметил, что в стране уже есть регионы, в которых вакцинировались более 60%. Это, в частности, Чечня.

Фото: Максим Платонов

В 37 регионах страны фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции, рассказала президент Национального фитнес-сообщества, член Общественного совета при Минздраве РФ Елена Силина. Исследования среди клиентов клубов показали, что болезнь перенесли от 40—60% посетителей. По мнению Силиной, трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины.



Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что Россия осенью столкнется с ощутимым ростом заболеваемости гриппом. Он считает, что в первую очередь привить от гриппа необходимо школьников, а также провакцинированных и переболевших коронавирусом.

Биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов спрогнозировал снижение смертности от коронавируса. Ученые предположил, что причиной высокой смертности стала аномальная жара — больные тяжелее переносят болезнь при повышенной температуре воздуха. Еще одной причиной высокого уровня смертности мог стать штамм коронавируса «дельта».

Фото: gornovosti.ru

Эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова посоветовала потерявшим аппетит из-за коронавируса принимать сипинговые смеси — сбалансированные питательные вещества, расфасованные небольшими порциями. Она рекомендовала принимать их через трубочку маленькими глотками.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о пациенте с ВИЧ, который переболел коронавирусом шесть раз за полгода. Он был привит, но регулярно делал ПЦР-тесты, и ему диагностировали коронавирус. При этом у него не было симптомов болезни.

В России предложили не выдавать дипломы студентам без прививки от COVID-19. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий выразил мнение, что отказывающийся от вакцинации без научных или медицинских оснований человек ведет себя антиобщественно и показывает недостаток образования.

Фото: spbdnevnik.ru

От коронавируса скончался гендиректор «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Он заразился коронавирусом, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Во вторник, 17 августа, спецбортом его доставили на лечение в Москву в институт Склифосовского, однако 20 августа он умер.

Актриса Вера Сотникова заявила, что пандемия коронавируса настолько опасна, что 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с Земли. Сотникова уверена, что необходимо «объявить вселенскую мобилизацию», так как из-за мутаций вируса планете «грядет полный кирдык».

Фото: vokrug.tv

Возможность создать универсальную вакцину от всех коронавирусов

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 210 868 660 человек, 4 415 304 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 613 822). На второй строчке — Индия (32 393 286), на третьей — Бразилия (20 528 099), на четвертой — Франция (6 660 315), на пятой — Россия (6 613 107, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (627 844). За ними следуют Бразилия (573 511), Индия (433 964), Мексика (252 080), Перу (197 752) и Россия (171 480, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

В Европейском союзе полную вакцинацию от коронавируса (две дозы препарата) прошли 250 млн человек, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. Она напомнила, что в Евросоюзе намерены привить от коронавируса 70% взрослого населения. ЕС считает вакцинацию наиболее эффективным средством против новых штаммов COVID-19, написала Кириакидес в своем Twitter.

Фото: armedia.am

В Азейбарджане ученые выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала хороший иммунный ответ. На сегодня вакцинированы 64 добровольца, набор для клинического исследования продолжается. По результатам наблюдений 20 первых участников исследования, у 100% добровольцев отмечена выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

В Токио больше 100 человек, задействованных в Паралимпиаде, заразились коронавирусом. Организаторы начали вести статистику заражений с 12 августа. Максимальное количество заболевших COVID-19 — 67 человек — обнаружили среди работников, нанятых для организации Игр.

Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, и другие коронавирусы животных, которые могут вызвать инфекцию у человека. Ученые считают, что это доказывает возможность создания универсальной вакцины против всех коронавирусов.

Фото: vaktsineeri.ee

Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса для экстренного использования. Препарат ZyCoV-D создан на основе ДНК. Прививка делается в три этапа. Эффективность оценивается в 66,6%.

В Южной Корее рассматривают возможность одобрения вакцины «Ковивак». Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных начало предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины. При этом отмечается, что пока южнокорейские власти не планируют закупки вакцины «Ковивак».



Ольга Плешкова