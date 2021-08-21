Центр им. Гамалеи завершил доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершены. Ученые готовы начать клинические испытания препарата.

Назальная вакцина представляет из себя второй компонент первой вакцины от коронавируса центра Гамалеи «Спутник V». Она распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой, рассказал ТАСС Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявлял, что клинические испытания назальной вакцины от коронавируса могут стартовать в конце 2021 — начале 2022 года. Ее регистрация в России ожидается в следующем году.

Назальная форма вакцины формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Этот препарат подойдет тем людям, которым не рекомендуется делать инъекции, рассказала в феврале 2021-го заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Татьяна Демина