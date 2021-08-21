Врач из Казани рассказала, можно ли делать прививку беременной женщине

Прививка от коронавируса при беременности пока носит рекомендательный характер, обязательных показаний по срокам нет. В скором времени Минздрав выпустит новые рекомендации, где будет сказано, что привиться можно с 22 недель, когда уже сформировался плод, рассказала заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева.



— Конечно, если женщина хочет — она идет и прививается во время беременности. Но у нас в консультации таких пока нет. Были случаи, когда женщина не знала о том, что ждет ребенка, и успела за это время сделать вторую дозу вакцины. Сейчас у этой пациентки беременность протекает хорошо, без осложнений, ребенок развивается нормально.

Есть еще один вариант, как защититься от болезни беременной женщине, — привить все ее окружение.

— Точно так же, как мы спасаем их от туберкулеза. Надо, чтобы вакцины получили все, кто живет и работает рядом с ней. И еще одно важное уточнение: круг общения должен быть в этот период минимальным. Как можно меньше надо бывать в людных местах и на мероприятиях. Если вокруг нее все здоровы — ей негде заразиться!

Подробное интервью о том, как стремительно развивается болезнь у будущей мамы, чем она страшна для ребенка, как лечат беременных женщин в ковидных госпиталях и амбулаторно и, главное, как им уберечься от грозной инфекции, — в большом интервью Кадрии Алексеевой «Реальному времени».



Ольга Плешкова