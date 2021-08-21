В Казани ищут волонтеров в пункты вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ищут волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Самых активных обещают наградить грамотой и поощрить.

От добровольцев требуется регистрировать граждан на вакцинацию, работать с пациентами и помогать медикам. Время волонтерства (9:00—13:00 или 13:00-17:00) можно выбрать для себя самостоятельно.

Пункт вакцинации от COVID-19 также можно определить исходя из личного удобства, сообщается на сайте мэрии Казани. Всего в списке указано 32 адреса.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане от коронавируса вакцинировались 951 273 человека. Второй компонент вакцины получили 778 937 человек.



Татьяна Демина