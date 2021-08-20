Новости общества

18:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вакцинацию от коронавируса прошли уже более 43 млн россиян

17:42, 20.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинацию от коронавируса прошли уже более 43 млн россиян
Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в России вакцинацию от СOVID-19 прошли уже более 43 млн человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Однако власти заявили, что этой цифры недостаточно, и в очередной раз призвали россиян сделать прививку от коронавируса. Мурашко отметил, что в стране уже есть регионы, в которых вакцинировались более 60%. Это, в частности, Чечня.

Глава российского Минздрава обратил внимание, что в стране хватает вакцин от коронавируса. «Фактически ни одного региона нет в стране, в котором был бы запас меньше, чем на неделю», — цитирует Мурашко ТАСС.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также