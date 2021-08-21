Стало известно, почему в Татарстане от коронавируса умерла беременная

Во вторую волну подъема заболеваемости коронавирусом в Татарстане умерла от COVID-19 беременная женщина. Заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева, где наблюдалась беременная, рассказала подробности того случая.



— В нашей консультации был трагический случай: мама погибла, к сожалению. Ребенок выжил. Было молниеносное течение болезни: она «затяжелела» в течение буквально 4—5 дней. Обратилась, ее госпитализировали, и с первого дня она отказалась от госпитализации. Вернулась на следующий день, когда почувствовала себя очень плохо. Врачи ничего не смогли сделать, она ушла буквально на глазах. Ей не было и 30 лет.

Доктор отмечает, что третья волна — еще более стремительная. Врачи уверены, что если женщина обманывает и не обращается к докторам вовремя с самого начала болезни, это для нее смертельно опасно. Сейчас врачи успевают госпитализировать будущих мам в состоянии средней тяжести, и они выздоравливают.

— Буквально вчера положили в больницу одну нашу будущую маму. Она болела, у нее был положительный ПЦР, и как только анализ крови стал хуже — мы немедленно ее госпитализировали. А она отказывалась: «Я не лягу!» Мы ее уговорили хотя бы поехать в РКИБ и сделать там КТ (КТ для беременных делают только там). С условием, что если на снимках все будет хорошо — она сдаст анализы и пойдет лечиться домой. Но мы-то понимали, что КТ покажет поражение, потому что картина крови об этом говорила совершенно однозначно.

Подробное интервью о том, как стремительно развивается болезнь у будущей мамы, чем она страшна для ребенка, как лечат беременных женщин в ковидных госпиталях и амбулаторно и, главное, как им уберечься от грозной инфекции, — в большом интервью Кадрии Алексеевой «Реальному времени».



Ольга Плешкова