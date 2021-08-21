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Президент Татарстана обеспокоен ростом числа заражений ковидом у беременных

10:23, 21.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Президент Татарстана обеспокоен ростом числа заражений ковидом у беременных
Фото: mos.ru

Сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме правительства президент Татарстана отдельно остановился на росте заболеваемости коронавирусом беременных. Рустам Минниханов призвал родственников женщин привиться и беречь будущих мам, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

На сегодня в республике с диагнозом COVID-19 госпитализировано 69 беременных. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи.

«Реальное время» сообщало о том, что во вторую волну подъема заболеваемости коронавирусом в Татарстане умерла от COVID-19 беременная женщина. Заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева, где наблюдалась беременная, рассказала подробности того случая.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Скоро мёртвых будут призывать колоть, лишь бы деньги отмыть.
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  • Анонимно 11:15
    А сколько привитых скончалось не хотите обнародовать публично??? К чему прививаться, если есть схема лечения ковидом???
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