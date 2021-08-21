Президент Татарстана обеспокоен ростом числа заражений ковидом у беременных

Сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме правительства президент Татарстана отдельно остановился на росте заболеваемости коронавирусом беременных. Рустам Минниханов призвал родственников женщин привиться и беречь будущих мам, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

На сегодня в республике с диагнозом COVID-19 госпитализировано 69 беременных. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи.

«Реальное время» сообщало о том, что во вторую волну подъема заболеваемости коронавирусом в Татарстане умерла от COVID-19 беременная женщина. Заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16 Кадрия Алексеева, где наблюдалась беременная, рассказала подробности того случая.

