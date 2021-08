В Евросоюзе полную вакцинацию от коронавируса прошли 250 млн человек

В Европейском союзе полную вакцинацию от коронавируса (две дозы препарата) прошли 250 млн человек. Такую цифру озвучила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Она напомнила, что в Евросоюзе намерены привить от коронавируса 70% взрослого населения. ЕС считает вакцинацию наиболее эффективным средством против новых штаммов COVID-19, написала Кириакидес в своем Twitter.

