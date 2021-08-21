В 37 регионах фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В 37 регионах страны фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции. Об этом рассказала президент Национального фитнес-сообщества, член Общественного совета при Минздраве РФ Елена Силина.

Исследования среди клиентов клубов показало, что болезнь перенесли от 40—60% посетителей. По мнению Силинной, трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины.

«Пандемия нанесла существенный удар по отрасли, при этом открылись новые положительные аспекты развития. Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины», — приводит слова эксперта ТАСС.

К специалистам фитнес-индустрии, которые будут работать с переболевшими, предъявляются повышенные требования. Для оказания помощи рекомендуются персональные занятия.

В январе на итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Она должна учитывать все возможные последствия заболевания.

Ольга Плешкова