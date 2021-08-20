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Минниханов призвал педагогов вакцинироваться от коронавируса

13:23, 20.08.2021
Минниханов призвал педагогов вакцинироваться от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на августовской конференции работников образования, проходившей в Актаныше, призвал педагогов и студентов вакцинироваться от коронавируса. В качестве примера он привел себя, Государственного Советника Минтимера Шаймиева и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Нужно вакцинироваться каждому, когда оберегаешь себя — бережешь других», — согласился Шаймиев.

Президент РТ отметил, что среди тех, кто сделал прививку, нет смертельных случаев от COVID-19. А сейчас много молодых людей, которые тяжело переносят болезнь.

«Пандемия никуда не ушла», — подчеркнул Минниханов, отметив, что педагоги постоянно находятся в общении и «другого пути нет», чтобы обезопасить себя.

В Татарстане на 20 августа от коронавируса вакцинировались 951 273 человека.

Общество Татарстан
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