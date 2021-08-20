Комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала высокий иммунитет

Комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала хороший иммунный ответ. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на данные исследований в Азербайджане.

Исследования начались в феврале 2021 года. На сегодня вакцинированы 64 добровольца, набор для клинического исследования продолжается. По результатам наблюдений 20 первых участников исследования, у 100% добровольцев отмечена выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

«Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

Клинические исследования вакцин также ведутся в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине.

Ранее сообщалось, что комбинация вакцин «Спутник V» и Moderna показала повышенный иммунный ответ.

Ольга Плешкова