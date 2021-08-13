Главное о коронавирусе на 13 августа: в Москве ослабляют ковидные меры, новая группа ВОЗ по изучению COVID-19

Медики Татарстана спасли жизнь беременной женщины с 82-процентным поражением легких

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 13 августа в республике зарегистрировано 24 583 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 727 человек, в том числе 59 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 647 человек, из них пятеро за последние сутки.

В РКБ Татарстана спасли жизнь многодетной беременной женщины, которая заразилась коронавирусом. Ее легкие были поражены на 82%, пациентка пролежала 11 дней на ИВЛ. К счастью, малыш родился полностью здоровым. Сейчас их вместе с мамой готовят к выписке.



В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли женщины 1937, 1939, 1951, 1954 и 1964 годов рождения. Общее число умерших от COVID-19 достигло 647.



Депутат Государственной думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов на online-конференции «Реального времени» заявил, что российская система здравоохранения хорошо и эффективно справилась с пандемией коронавируса. Он сам не предполагал, что в XXI веке может появиться инфекция, способная таким масштабным образом повлиять на жизнь людей. Все детали беседы с Фарраховым — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане от COVID-19 привились 901 429 человек. За минувшие сутки процедуру вакцинации прошли 10 159 человек. Из них вторую дозу препарата получили 706 717 человек.

Заведующий кафедрой моделирования экологических систем Института экологии и природопользования КФУ, профессор Шамиль Зарипов объяснил, как распространяется коронавирус. Человек выделяет аэрозольные частицы размером от 0,001 микрометра до нескольких сотен микрометров при дыхании, разговоре, кашле и чихании, которые могут распространяться на большие расстояния.



Несколько групп в детских садах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске пришлось закрыть на карантин в связи со вспышкой заболеваемости детей мононуклеозом. Обычно из-за этой инфекции не уходят на карантин, но в этом случае решили перестраховаться: коронавирус по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику.

Центральная избирательная комиссия Татарстана за месяц до выборов поставила в избиркомы республики средства индивидуальной защиты. Они предназначены для членов комиссии и голосующих. На все 2 810 избирательных участков поступили медицинские маски, одноразовые перчатки, шариковые ручки, защитные экраны, защитные щитки, медицинские халаты и антисептические средства.

Фото: Ринат Назметдинов

В Москве ослабляют ограничительные меры

За последние сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 368 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 557 068 человек, а выздоровевших — до 5 848 340 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 815 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 168 864 человека.



За последние сутки проведено 511 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 242 577 человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в будущем COVID-19 может вызывать более выраженные постковидные синдромы и чаще приводить к инвалидизации. При этом смертность от коронавируса вряд ли увеличится. По его мнению, новый штамм коронавируса появится в течение полугода и будет распространяться, вызывая новую волну заболеваемости.

В Москве отменяют требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий и организаций на удаленку и регулярное тестирование не менее 10% персонала на коронавирус. Кроме того, отменяются ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны. Пока что в городе сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 млн. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

Вузы могут по своему усмотрению вводить дистанционный формат обучения в условиях пандемии, соответствующее пояснение дала пресс-служба Минобрнауки РФ. Также университетам рекомендуется собирать статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов.

В Якутии работодатели с 15 августа будут отстранять от работы не прошедших вакцинацию работников, которые подлежат иммунизации против COVID-19 согласно постановлению главного санитарного врача региона. Постановление о категориях работников, которые должны привиться от коронавируса, было подписано 13 июля.

Каждый пятый работающий петербуржец рассказал, что работодатель пытался заставить его вакцинироваться от COVID-19. Еще 21% опрошенных сотрудников рассказали, что начальство не заставляло их прививаться, но активно убеждало их сделать это, говорится в исследовании, проведенном рекрутинговой компанией hh.ru. В 57% случаях руководители компании в Санкт-Петербурге не пытались повлиять на решение сотрудников прививаться или нет.

На территории нижегородского аэропорта имени Чкалова появился мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Результат можно получить в течение 30 минут. Тестирование проходит на базе корейских тестов Sd Biosensor на антиген COVID-19. Также на базе мобильного пункта можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток, его результаты приходят на электронную почту.

Фото: goj.aero

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что РФ выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Он считает, что для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать совместные международные усилия по выявлению происхождения коронавируса.

«Спутник V» в отличие от перенесенного COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Соответствующее исследование провела группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина. Выяснилось, что после перенесенного COVID-19 главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19.

Фото: Максим Платонов

ВОЗ создает новую группу по изучению COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 205 426 299 человек, 4 334 808 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 306 917). На второй строчке — Индия (32 1177 826), на третьей — Бразилия (20 285 067), на четвертой Франция (6 469 753), на пятой — Россия (6 447 229, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (619 093). За ними следуют Бразилия (566 896), Индия (430 254), Мексика (246 811), Перу (197 209) и Россия (165 201).

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

Фото: who.int

ВОЗ создает новую группу экспертов для продолжения выяснения происхождения COVID-19. Следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. При этом в организации надеются на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2. Это нужно в том числе и для того, чтобы опровергнуть гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19.



Компания Sony Pictures Entertainment объявила о переносе даты выхода на экраны фильма «Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 октября. По данным Associated Press, причиной стало распространение «дельта»-штамма коронавируса. Изначально премьера фильма должна была состояться 24 сентября.

Источник: comicbookraw.com

Американская компания Facebook решила отложить возвращение к очному формату работы на начало 2022 года из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек выдвинул предположение о том, что первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника уханьской лаборатории. Он мог заразиться коронавирусом от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории.

Фото: aa.com.tr

Министерство здравоохранения и социальных служб США будет требовать от Обязуют сделать прививку сотрудников входящей в структуру Минздрава службы, отвечающей за предоставление медицинских услуг коренными жителям Америки, и Национальных институтов здравоохранения, работающие в федеральных медицинских и исследовательских учреждениях и взаимодействующие в рамках своей деятельности с пациентами.

Власти Белоруссии планируют в 2023 году выпустить в гражданский оборот вакцину от коронавируса отечественного производства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экспортный потенциал белорусской вакцины от коронавируса может составить сотни миллионов долларов. По его словам, спрос на вакцину «будет, и очень значительный».

Власти города Нинбо закрыли на прием и отпуск грузов контейнерный терминал Мэйшань в морском порту Нинбо-Чжоушань — третьей по грузообороту гаванью мира. Этого произошло после того, как тест на коронавирус у одного из работников порта оказался положительным. Всех сотрудников, контактировавших с ним, выявили и отправили на карантин.

Татьяна Леухина