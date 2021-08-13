В РКБ Татарстана спасли жизнь беременной многодетной матери, которая заболела COVID-19

В РКБ Татарстана спасли жизнь многодетной беременной женщины, которая заразилась коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Молодая женщина подхватила COVID-19 в деревне, на дне рождения старшего сына, куда были приглашены все родственники. Невестка девушки приехала на праздник слегка простуженной, но заверила всех, что это обычный ларингит. Уже дома женщина почувствовала себя неважно, но списала все на кондиционер в машине. Через пару дней симптомы усилились, и в это же время позвонила невестка: «Гулия, мой ПЦР-тест оказался положительным. Это корона, беги в больницу».



Девушка приехала в инфекционную больницу на обследования 15 июля, а через полтора часа ее уже доставили в РКБ. КТ показало серьезные изменения в легких. Врачи начали думать о возможном кесареве в случае ухудшения состояния пациентки. Поэтому ее перевели в реанимацию под тотальный контроль. 17 июля на 38-й неделе беременности на КТГ появились признаки нарастающей гипоксии плода. Здесь потребовалось срочное кесарево, чтобы малыш не погиб или не пострадал из-за нехватки кислорода.



Ребенка мать увидела мельком, его тут же изолировали от заболевшей мамы. Мальчик был абсолютно здоров, его перевели в отделение новорожденных ждать маму с неонатологами и медсестрами.



Тем временем состояние пациентки становилось все хуже: легкие были поражены на 82% . Тогда женщину подключили к ИВЛ через маску. При этом анализы показывали воспалительные процессы в матке, поэтому решался вопрос об удалении. У медиков были опасения, что после этой операции пациентка уже не восстановится.



С 21 июля состояние мамы троих детей стало стремительно ухудшаться. 24 июля она была на грани жизни и смерти. Чтобы хоть как-то подбодрить ее, врачи принесли ей цветы и конфеты. Какое-то время Гулия держалась на препаратах. Педиатры и медсестры регулярно присылали ей фотографии новорожденного сына.

11 дней на ИВЛ и препаратах дали результат: процессы в легких повернули вспять. Теперь малыш вместе с мамой готовятся к выписке.

В апреле татарстанские врачи провели первую операцию в Татарстане по удалению тромба беременной без искусственного кровообращения: за 80 секунд они спасли жизнь 17-летней женщине с тромбом в сердце и ее еще не рожденному ребенку.