ВОЗ выдвинула новую версию о передаче коронавируса человеку

Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника уханьской лаборатории. Он мог заразиться коронавирусом от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории. Такую гипотезу выдвинул датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек.

Исследователи считают вполне вероятным то, что пандемия началась с заражения человека летучей мышью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека, — рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.

Пока ученые до сих пор не нашли точной причины распространения пандемии. Они изучают несколько гипотез.

В конце марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса все еще не обнаружен. Всего ученые выдвинули четыре основные версии происхождения COVID-19. Одна из основных — коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.

Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.



Замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь отмечал, что план второго этапа расследования происхождения коронавируса, который предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), содержит формулировки, которые не уважают науку. Поэтому Китай не будет следовать ему.

Татьяна Леухина