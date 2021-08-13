В Москве отменили требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Москвы отменили требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников организаций и предприятий. При этом работодателям рекомендуется и дальше придерживаться перевода сотрудников на «дистант», если такое возможно без ущерба для деятельности компании.

Помимо этого, в Москве отменили требование о регулярном тестировании не менее 10% персонала на COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Напомним, московских работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников 5 октября прошло года. Требование из-за напряженной ситуации с коронавирусом в столице неоднократно продлевалось.

«С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации», — такое требование столичным работодателям предъявили осенью прошлого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 апреля для российских работодателей перевод на удаленный режим работы лиц в возрасте 65 лет и старше стал рекомендательным, согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустинаым.

Татьяна Демина