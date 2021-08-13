Инфекционист: коронавирус в будущем будет чаще приводить к инвалидизации

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в будущем коронавирус может начать вызывать более выраженные постковидные синдромы и чаще приводить к инвалидизации. При этом смертность от коронавируса вряд ли увеличится.

«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», — сказал Тимаков.

Он предположил, что новый вариант вируса появится в течение полугода и будет распространяться, вызывая новую волну заболеваемости. Поэтому гражданам важно привиться от коронавируса, так как в организме привитого человека вирус не может мутировать и меньше выделяется в окружающую среду.



Заведующий кафедрой моделирования экологических систем Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Шамиль Зарипов объяснил, как распространяется коронавирус.



Ольга Плешкова