В КФУ объяснили, как распространяется коронавирус

Заведующий кафедрой моделирования экологических систем Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Шамиль Зарипов объяснил, как распространяется коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Согласно исследованию ученых, посвященных распространению COVID-19 воздушно-капельным путем, человек выделяет аэрозольные частицы размером от 0,001 микрометра до нескольких сотен микрометров при дыхании, разговоре, кашле и чихании, которые могут распространяться на большие расстояния.

«SARS-CoV-2 имеет размеры от 0,06 до 0,14 микрометра, но частицы выдыхаемого жидкого аэрозоля намного больше. От размера частиц зависит, сколько времени они будут находиться в воздухе и как далеко распространятся. Самый высокий риск заражения существует в закрытых помещениях, так как там могут скапливаться аэрозольные частицы», — сказал Шамиль Зарипов.

Снизить распространение аэрозольных частиц может применение очистителей воздуха, систем вентиляции, систем климат-контроля и медицинских масок.



Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил скорость распространения йота-штамма коронавируса. Он заявил, что «йота» пока остается не более заразным, чем дельта-вариант, который распространен в России, США и других странах.

Ольга Плешкова