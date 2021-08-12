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В КФУ объяснили, как распространяется коронавирус

11:32, 12.08.2021 1
В КФУ объяснили, как распространяется коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Заведующий кафедрой моделирования экологических систем Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Шамиль Зарипов объяснил, как распространяется коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Согласно исследованию ученых, посвященных распространению COVID-19 воздушно-капельным путем, человек выделяет аэрозольные частицы размером от 0,001 микрометра до нескольких сотен микрометров при дыхании, разговоре, кашле и чихании, которые могут распространяться на большие расстояния.

«SARS-CoV-2 имеет размеры от 0,06 до 0,14 микрометра, но частицы выдыхаемого жидкого аэрозоля намного больше. От размера частиц зависит, сколько времени они будут находиться в воздухе и как далеко распространятся. Самый высокий риск заражения существует в закрытых помещениях, так как там могут скапливаться аэрозольные частицы», — сказал Шамиль Зарипов.

Снизить распространение аэрозольных частиц может применение очистителей воздуха, систем вентиляции, систем климат-контроля и медицинских масок.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил скорость распространения йота-штамма коронавируса. Он заявил, что «йота» пока остается не более заразным, чем дельта-вариант, который распространен в России, США и других странах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:36
    Все знают.
    Молодцы.
    Но ничего сделать не могут.
    Обычное дело.
    Ответить
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