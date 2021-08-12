В избиркомы Татарстана за месяц до выборов поступили средства индивидуальной защиты

Центральная избирательная комиссия Татарстана за месяц до выборов поставила в избиркомы республики средства индивидуальной защиты. Они предназначены для членов комиссии и голосующих.

Также уже начинается подготовка помещений для голосования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК России. В дни голосования на всех участках в обязательном порядке будет проводиться дезинфекция помещений, в том числе всех поверхностей и оборудования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На все 2 810 избирательных участков поступили медицинские маски, одноразовые перчатки, шариковые ручки, защитные экраны, защитные щитки, медицинские халаты и антисептические средства.

На входе в участок будет проводиться бесконтактная термометрия, а внутри помещения будет соблюдена санитарная дистанция в 1,5 метра. На каждом участке всем избирателям предложат медицинскую маску, одноразовую авторучку, сообщает ЦИК РТ.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации, дополнительные выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан, а также довыборы депутатов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках Татарстана, где не будет организована трансляция выборов в Госдуму, региональный ЦИК установит видеорегистраторы.

