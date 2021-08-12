ВОЗ объявила о создании новой группы экспертов для выяснения причин происхождения COVID-19

ВОЗ создает новую группу экспертов для продолжения выяснения происхождения COVID-19. Об этом говорится в заявлении организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек в эфире датского телевидения заявил, что выдвинул новую гипотезу о передачи коронавируса человеку. Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника уханьской лаборатории. Он мог заразиться коронавирусом от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории. Версию о том, что человек мог заразиться коронавирусом от летучей мыши исследователи считают вполне вероятной.

В конце марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование группы ученых, посетивших Ухань, заявил, что источник коронавируса все еще не нашли. Ученые выдвинули четыре основные версии происхождения COVID-19. Одна из основных — коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.