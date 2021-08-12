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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

17:40, 12.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли женщины 1937, 1939, 1951, 1954 и 1964 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане зарегистрировали 647 случаев смерти от COVID-19 за весь период.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 24 532 случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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