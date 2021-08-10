Главное о коронавирусе на 10 августа: COVID-free концерты в РФ, антипрививочники атаковали телецентр в Лондоне

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МакSим самостоятельно вышла на связь

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 10 августа в республике зарегистрировано 24 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 594 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. Умерло за весь период 637 человек, из них четверо — за последние сутки.

Певица МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни. Артистка поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, а также тех, кто переживал за ее состояние. Она призналась, что ей помогла моральная поддержка. Вчера вечером ее перевели из реанимации в палату.

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России. Наименьший темп прироста заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Москве — 0,14%. Низкий показатель также зафиксировали в республике Алтай — 0,16%, следует из данных оперштаба на 9 августа.

В Набережных Челнах остается напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусом, рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев. За минувшую неделю там зарегистрировали 2 474 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 4,5%. Сейчас там работают два провизорных госпиталя: инфекционная и городская больницы, куда пациенты с подозрением на коронавирус обращаются в первую очередь.



В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались две женщины 1952 и 1956 годов рождения, двое мужчин 1940 и 1954 годов рождения.

Произошел прорыв кислородной трубы во Владикавказе

За последние сутки в России выявили 21 378 новых случаев коронавируса, выздоровело 18 729 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 491 288 человек, а выздоровевших — до 5 788 710 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 166 442 человека.



За последние сутки проведено 304 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 258 526 человек.



Правительство России выделило 127,6 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы. Средства поступят из резервного фонда правительства, говорится в сообщении Кабмина РФ.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как избежать всплеска коронавируса у детей после 1 сентября. Он отметил, что необходимо принять профилактические меры: начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий, до вакцинации учителей.

Минобрнауки России выступает против принудительной вакцинации студентов от COVID-19. Там отметили, что рекомендации ведомства предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации.

В больнице скорой помощи во Владикавказе на кислородной станции произошла поломка. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. В реанимации всего находился 71 пациент, погибли девять человек. Сейчас газ начали подавать из резервных баллонов. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о постковидном синдроме. По его словам, он может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме. Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4—4,5 месяца. Чаще всего он проявляется в нарушении функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом.

Треть российских компаний (34,6%) выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. При этом 24,8% считают, что это стоит делать, только если у человека нет уважительных причин для отказа от прививки. Еще 5% процентов работодателей не примут антипрививочников из-за боязни штрафа.

В России разрабатывают новый порядок, регламентирующий проведение концертов, в том числе в режиме COVID-free. По данным источников «Интерфакса», в скором времени может выйти новое постановление или новый протокол конкретно для концертной отрасли. Предполагается, что мероприятия смогут посещать зрители только с сертификатом о вакцинации, справкой об отрицательном ПЦР-тесте или о недавно перенесенном COVID-19.

В Тюмени непривитые пациенты готовят коллективный иск в Конституционный суд из-за того, что им не оказывают помощь без сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19. Сбор подписей организовали через соцсеть.

Православный активист, бизнесмен Руслан Алиев открывает в Екатеринбурге центры по борьбе с принудительной вакцинацией. В них уволенные из-за отказа прививаться от коронавируса граждане смогут получить юридическую помощь. Центры также появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменск-Уральском, Полевском, Ревде, Качканаре, Тавде, Дегтярске, Краснотурьинске, Карпинске, Североуральске, Нижней Туре, Красноуфимске и Невьянске.

Актер Юрий Назаров признался, что после перенесенного коронавируса в сентябре 2020 года не чувствует свою ногу. После выписки в ноге начался тромбоз. Также он вакцинировался.

В Кемерово на карантин закрыли СИЗО после выявления коронавируса у заключенных. Подозреваемых и обвиняемых временно не возят на судебные заседания и следственные действия.

Руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что всем переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться. Он считает, что иммунитета после перенесенного заболевания может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

Умерла целая семья антипрививочников

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 203 391 279 человек, 4 303 090 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 948 170). На второй строчке — Индия (31 998 158), на третьей — Бразилия (20 177 757), на четвертой Россия (6 384 195, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 375 268).



Больше всего смертей зафиксировано в США (617 321). За ними следуют Бразилия (563 562), Индия (428 682), Мексика (244 690), Перу (197 029) и Россия (162 860).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит «в связи с пандемией». Ранее средства Минску отказался дать МВФ.

Израиль исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран с 16 августа. Россию отнесут к «оранжевому» списку государств, разрешенных для посещения, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина, в том числе для вакцинированных и переболевших.

В США более 99,99% привитых от коронавируса жителей не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). По состоянию на 2 августа, полную вакцинацию от коронавируса прошли более 164 млн жителей США. Из них менее 0,001% — 1 507 человек — скончались и менее 0,005% — 7 101 человек — попали в больницу с COVID-19.



Международная группа ученых обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофиброевая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека, сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology. Выяснилось, что фенофибрат и фенофиброевая кислота в клинически значимых концентрациях снижали вирусную инфекцию до 70 процентов.

В Португалии умерла целая семья антипрививочников, сообщает издание The Guardian. Родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш рассказал, что его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.

В Лондоне антипрививочники пытались пробиться в телецентр вещательной корпорации BBC. Несколько десятков человек попытались прорвать полицейское оцепление, чтобы проникнуть в здание телецентра. Они выкрикивали оскорбления и обвинили правительство страны и BBC в распространении якобы недостоверной информации о вакцинах и в попытках ограничивать свободу людей.

Испанские ученые пришли к выводу, что существующие в организме антитела против других коронавирусов защищают организм от SARS-CoV-2. Из большого семейства коронавирусов человека поражают семь. Большинство из них вызывают лишь простуду. Кроме трех: MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Ольга Плешкова