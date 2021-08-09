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В Набережных Челнах растет заболеваемость ОРВИ

17:30, 09.08.2021
В Набережных Челнах растет заболеваемость ОРВИ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах за минувшую неделю зарегистрировали 2 474 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 4,5%.

При этом показатель выше уровня средних многолетних показателей в 1,6 раза, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах зарегистрировали 3 233 случая коронавируса за весь период. Под медицинским наблюдением находятся 137 человек, 72 из них контактных. С медицинского наблюдения сняли 9 119 человек в связи с истечением срока и выздоровления.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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