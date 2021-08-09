CNN: В США менее 0,01% привитых тяжело заболевали или умирали от COVID-19

В США более 99,99% привитых от коронавируса жителей не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

По состоянию на 2 августа, полную вакцинацию от коронавируса прошли более 164 млн жителей США. Из них менее 0,001% — 1 507 человек — скончались и менее 0,005% — 7 101 человек — попали в больницу с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. Из 1,5 тысяч умерших у каждого пятого причиной смерти было наличие еще какого-либо заболевания помимо COVID-19.

Отмечается, что с мая текущего года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от COVID-19. До настоящего момента специалисты агентства не выявили «никаких неожиданных закономерностей» в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.



На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что более 98% пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в медучреждения, не были привиты. Он подчеркнул, что сейчас пациент с подозрением на COVID-19 должен начать лечение практически в первые сутки, так как сейчас тяжелые осложнения развиваются к пятому дню.



Татьяна Леухина