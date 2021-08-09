В Набережных Челнах остается напряженной ситуация с COVID-19

В Набережных Челнах остается напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев.

— Ситуация остается напряженной, уровень обращений стабильный с ростом по дням недели, — приводит его слова пресс-служба мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах сейчас работают два провизорных госпиталя: инфекционная и городская больницы, куда пациенты с подозрением на коронавирус обращаются в первую очередь.

За весь период в городе зарегистрировали 3 233 случая коронавируса, под медицинским наблюдением находятся 137 человек, 72 из них контактных. Снято с меднаблюдения 9 119 человек в связи с выздоровлением.

По последним данным, первым компонентом привились 109 323 челнинца, вторым компонентом — 84 859.

Кроме того, в Набережных Челнах за минувшую неделю зарегистрировали 2 474 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 4,5%.

Татьяна Леухина