Певицу МакSим переводят из реанимации в палату

Певицу МакSим переводят из реанимации в палату. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами», — написала Соколова в «Инстаграме».



По словам девушки, врачи говорят, что это уникальный случай. Теперь артистке потребуется длительное восстановление.

«Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких», — заключила Соколова.



О госпитализации Макsим сообщалось 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену Макsим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких. На прошлой неделе менеджеры артистки рассказали, что она полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

Ольга Плешкова