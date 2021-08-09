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Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

13:20, 09.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Наименьший темп прироста заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Москве — 0,14%. Низкий показатель также зафиксировали в республике Алтай — 0,16%, следует из данных оперштаба на 9 августа.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 387 случаев COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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