Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Наименьший темп прироста заболевших COVID-19 за сутки зарегистрирован в Москве — 0,14%. Низкий показатель также зафиксировали в республике Алтай — 0,16%, следует из данных оперштаба на 9 августа.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 387 случаев COVID-19.



Татьяна Демина