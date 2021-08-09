В Минобрнауки выступили против принудительной вакцинации студентов

Минобрнауки России выступает против принудительной вакцинации студентов от COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

— Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобрнауки отметили, что рекомендации ведомства предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации, пишет «Интерфакс».

В воскресенье глава Минобрнауки России Валерий Фальков уже говорил о том, что ведомство не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов. При этом в Татарстане ряд вузов объявил об обязательной вакцинации сотрудников и студентов. Среди них: КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, Казанская государственная ветеринарная академия.



Татьяна Леухина