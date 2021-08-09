Новости общества

19:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

18:26, 09.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались две женщины 1952 и 1956 годов рождения, двое мужчин 1940 и 1954 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 9 августа в республике зарегистрировали 637 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в республике достигло 24 387.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также