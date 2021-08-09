В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались две женщины 1952 и 1956 годов рождения, двое мужчин 1940 и 1954 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



По состоянию на 9 августа в республике зарегистрировали 637 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в республике достигло 24 387.

Татьяна Леухина