Главное о коронавирусе на 21 июля: 84 млрд на здравоохранение в регионах, ВОЗ о появлении более опасного штамма
Обязательная вакцинация в КФУ
- Праздничные намазы во время Курбан-байрама в Татарстане прошли с соблюдением антикоронавирусных мер. В каждом здании мечети находилось не более 100 человек. Остальные верующие слушали проповедь и молились на открытом воздухе, намаз можно было слушать и по онлайн-трансляции.
- В Казанском федеральном университете подписали указ, по которому все сотрудники и студенты вуза должны вакцинироваться от COVID-19 не позднее 25 августа. В случае отказа от прививки руководство вуза может отстранить сотрудников и учащихся от работы и учебы, соответственно.
- Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Казани в торговом центре на улице Московской. Пункт вакцинации работает без выходных, запись идет в порядке живой очереди.
- Правительство России направит в Татарстан 1,4 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. «Средства позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил Мишустин.
В Московской области разыграют квартиру за прививку
- В целом на поддержку систем здравоохранения в регионах России направят 85 млрд рублей. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить с субъектами РФ все нужные соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств.
- Очередная партия вакцины «ЭпиВакКорона» в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России. Отмечается, что в Москву уже поступили 40,4 тыс. доз. В ближайшее время они будут распределены по пунктам вакцинации. Тем в ремнём пока что привиться «ЭпиВакКороной» в Москве могут только те, кто ждет вторую инъекцию.
- Верховный суд РФ признал законным решение правительства включить COVID-19 в список болезней, представляющих опасность для окружающих. «В Верховном суде прошло заседание по коллективному иску «Лиги защиты пациентов» и ряда граждан, которые оспаривали постановление правительства от 31 января 2020 года, которым COVID-19 был включен в перечень опасных болезней. Иск был оставлен без удовлетворения», — отметили в суде.
- В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции «Вакцина наша — квартира ваша» одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в Серпухове, теперь у жителей региона есть шанс получить однокомнатную квартиру в Ленинском округе.
- Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы. В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур.
- Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию работников, переболевших коронавирусом, в санаториях.
- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил наказывать медиков за некомпетентные высказывания, в частности за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19.
- При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Новый штамм коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 191 451 690 человек, 4 118 473 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 174 774). На второй строчке — Индия (31 216 337), на третьей — Бразилия (19 419 437), на четвертой — Франция (5 952 339), на пятой — Россия (5 931 925, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (609 529). За ними следуют Бразилия (544 180), Индия (418 480), Мексика (236 810), Перу (195 243 ) и Великобритания (129 109).
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем дельта-вариант. Об этом он заявил на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
- Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав латиноамериканской страны.
- Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что в стране рассматривают возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре. «Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинировании», — отметил он.
- В Финляндии регистрируют возникновение четвертой волны коронавируса, рассказал представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.
- Участницу сборной Чили по тхэквондо на Олимпиаде в Токио отстранили от соревнований после того, как она получила положительный тест на коронавирус. Девушка не сможет принять участие в турнире, поскольку должна будет соблюдать десятидневный карантин.
- В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила «РИА Новости» сотрудница больницы.
- Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым откроется остров Фукуок, и произойдет это уже в октябре этого года.
- Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона — 64-летняя Курбонби Рахмонова — скончалась 20 июля. По информации источника «РИА Новости» в министерстве здравоохранения Таджикистана, у Рахмоновой была коронавирусная инфекция, она проходила лечение в клинической больнице №5 в Душанбе.
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