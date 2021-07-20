В регионы России направили около 720 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов

Очередная партия вакцины «ЭпиВакКорона» в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Москву уже поступили 40,4 тыс. доз. В ближайшее время они будут распределены по пунктам вакцинации. В гражданский оборот введено более 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны».

Фото: Максим Платонов

В начале июля в России было изготовлено более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Алексей Нечаев