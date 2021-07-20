Верховный суд оставил COVID-19 в списке опасных болезней

Фото: Максим Платонов

Верховный суд РФ признал законным решение правительства включить COVID-19 в список болезней, представляющих опасность для окружающих. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в Верховном суде прошло заседание по коллективному иску «Лиги защиты пациентов» и ряда граждан, которые оспаривали постановление правительства от 31 января 2020 года, которым COVID-19 был включен в перечень опасных болезней. Иск был оставлен без удовлетворения», — сказали в суде.

Фото: Максим Платонов

Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией.

Алексей Нечаев