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В мечетях Татарстана на праздничных намазах находились не более 100 человек

21:22, 20.07.2021
В мечетях Татарстана на праздничных намазах находились не более 100 человек
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Праздничные намазы во время Курбан-байрама в Татарстане прошли с соблюдением антикоронавирусных мер в полутора тысячах мечетей республики, сообщает ТАСС.

В каждом здании мечети находилось не более 100 человек. Остальные верующие слушали проповедь на открытом воздухе и молились на открытом воздухе, намаз можно было слушать и по онлайн-трансляции.

В помещениях соблюдалась социальная дистанция в 1,5 м, использовались средства индивидуальной защиты, индивидуальные молитвенные коврики.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Подробнее о том, как отмечали Курбан-байрам в Казани, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан
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