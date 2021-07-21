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В Казани открылся дополнительный пункт вакцинации

08:15, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани открылся дополнительный пункт вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Казани в торговом центре на улице Московской, сообщают «Вести Татарстан».

Пункт вакцинации работает без выходных, запись идет в порядке живой очереди. В Казани продолжают работу выездные бригады во дворах и пункты у станций метро.

Сделать прививку от COVID-19 в столице Татарстана можно также в других торговых центрах.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно новый пункт вакцинации СOVID-19 открылся на территории «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана.

По состоянию на 5 июля в Казани работали 42 пункта вакцинации — в частности, у выходов в метро и на площадках торговых центров. В тестовом режиме запущен мобильный пункт вакцинации, который работает по определенному графику. Он перемещается в Кировском и Московском районах. В торговых центрах Казани вакцинировались 17 115 граждан, у выходов со станций метро — 9 784 человека.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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