Посол Италии назвал возможный срок открытия страны для россиян

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что в стране рассматривают возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию», — отметил он.

Сейчас попасть в Италию из РФ можно только по уважительным причинам или надо обладать постоянным видом на жительство. Также предусмотрен двухнедельный карантин для приезжающих из России.

В мае сообщалось, что Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Страна перестала принимать туристов из-за пандемии коронавируса.

Алексей Нечаев