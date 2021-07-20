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Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины «Спутник V»

19:12, 20.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины «Спутник V»
Фото: Максим Платонов

Минздрав Перу сообщил о заключении соглашения о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Минздрав информирует граждан о следующем — правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин «Спутник V», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад новую партию российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» поставили в Никарагуа. Власти страны сообщили о планах по расширению программы вакцинации.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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