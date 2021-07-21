Татарстан получит 1,4 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России направит в Татарстан 1,4 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Всего российским регионам на те же цели правительство направит 85 млрд рублей. Предполагается, что поддержка позволит принимать пациентов в условиях повышенной нагрузки своевременно и поможет сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу. Это касается и финансового обеспечения стационарного лечения, на эти цели правительство выделило 25 млрд рублей.

Минздрав должен заключить соглашения с регионами в течение 30 дней и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

«Средства позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

После задержки поставок вакцин от коронавируса в некоторые регионы России премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию их объемов. Накануне Мишустин поручил увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое.

Маргарита Головатенко