Главное о коронавирусе на 19 июля: выплаты привитым пенсионерам, биочип для тестирования
Темп суточного прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Всего на 19 июля в республике зарегистрировано 23 315 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 814 человек, в том числе 8 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 578 человек.
- Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста новых случаев коронавируса. В республике он составил 0,25%, следует из данных федерального оперштаба. Наименьший темп зарегистрирован в Чувашии — 0,22%. В Орловской и Кировских областях и в Якутии — 0,23%, в Карачаево-Черкессии — 0,25%.
- В Набережные Челны поступило 96 245 доз вакцин от коронавируса. Первым компонентом провакцинировано 92 448 человек, что составляет 37,4% от плана, вторым компонентом — 59 289 человек. Данные на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Бурганова: «Вчера поступила вакцина «Спутник V». Вакцинацию продолжаем. Случаев осложнений от вакцинации в городе не зарегистрировано», — уточнила она.
В России коллективный иммунитет достиг 60%
За последние сутки в России выявили 24 633 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 764 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 982 766 человек, а выздоровевших — до 5 359 995 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 719 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 149 138 человек.
- Пенсионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предложили выплатить пособие. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Власти регионов хотят создать дополнительные материальные стимулы для вакцинации пожилого населения. Однако единого федерального стимулирующего решения еще нет, отмечается в обращении.
- В России коллективный иммунитет достиг 60%, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что этот «не тот уровень, который позволяет выдохнуть», но позволяет «управлять процессом». Он выразил мнение о том, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян должен достигнуть 90%.
- Один из членов российской олимпийской делегации в Токио сдал тест на коронавирус, который вызвал подозрения у организаторов. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать, — сказал он.
- Роспотребнадзор приступил к созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте ведомства. Федеральная служба опубликовала результаты комплексного изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.
- Заведения общепита в Москве, включая фуд-корты в торговых центрах, с 19 июля могут выбирать формат очного приема гостей — по QR-кодам или без них. Но в любом случае и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора.
- Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Сейчас на ИВЛ 577 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
- Более 5,8 тыс. из запланированных 9,8 тыс. взрослых жителей Ханты-Мансийского района ХМАО привились от коронавируса. Муниципалитет стал первым в регионе, где вакцинировано 60% жителей, сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.
- Специалисты медицинских лабораторий рассказали, что для того, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови, необходимо сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях и с использованием одинаковых тест-систем.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса — кишечные проявления, ангина и т.д. Министр также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно вдвое быстрее.
Препарат против COVID-19 на основе стволовых клеток из Израиля
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 190 427 673 человека, 4 089 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 079 961). На второй строчке — Индия (31 144 229), на третьей — Бразилия (19 376 574), на четвертой — Франция (5 929 929), на пятой — Россия (5 884 593), данные университета отстают от данных российского оперштаба.
Больше всего смертей зафиксировано в США (609 020). За ними следуют Бразилия (542 214), Индия (414 108), Мексика (236 331) и Перу (195 146).
- В Израиле ученые завершили первую стадию испытания нового препарата против COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток. Отмечается, что нужно три инъекции за сутки, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больного. Сейчас проходит вторая стадия испытаний.
- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства.
- Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса.«Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно», — подчеркнул он.
- Участники Олимпиады, у которых ранее выявили COVID-19, оказались представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР). Они живут в Олимпийской деревне в Токио. Речь идет о двух спортсменах из футбольной команды и комментаторе. Также положительный тест на COVID-19 сдал тренер сборной ЮАР по регби-7 Нил Пауэлл.
- Премьер-министр и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак ушли на изоляцию после контакта с министром здравоохранения страны Саджидом Джавидом. Он заболел COVID-19 в легкой форме несколько дней назад.
- Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche.
- Власти столицы Вьетнама — города Ханой — ввели режим социальных ограничений из-за роста в городе числа заразившихся коронавирусом. Как говорится в распоряжении, подписанным председателем Народного комитета (мэром) Ханоя Чу Нгок Анем, режим ограничений начинает действовать в полночь с 18 на 19 июля.
- Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом «дельта» коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас.
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