Главное о коронавирусе на 19 июля: выплаты привитым пенсионерам, биочип для тестирования

Темп суточного прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Всего на 19 июля в республике зарегистрировано 23 315 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 814 человек, в том числе 8 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 578 человек.



Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста новых случаев коронавируса. В республике он составил 0,25%, следует из данных федерального оперштаба. Наименьший темп зарегистрирован в Чувашии — 0,22%. В Орловской и Кировских областях и в Якутии — 0,23%, в Карачаево-Черкессии — 0,25%.



В Набережные Челны поступило 96 245 доз вакцин от коронавируса. Первым компонентом провакцинировано 92 448 человек, что составляет 37,4% от плана, вторым компонентом — 59 289 человек. Данные на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Бурганова: «Вчера поступила вакцина «Спутник V». Вакцинацию продолжаем. Случаев осложнений от вакцинации в городе не зарегистрировано», — уточнила она.



Фото: Максим Платонов

В России коллективный иммунитет достиг 60%

За последние сутки в России выявили 24 633 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 764 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 982 766 человек, а выздоровевших — до 5 359 995 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 719 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 149 138 человек.



Пенсионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предложили выплатить пособие. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Власти регионов хотят создать дополнительные материальные стимулы для вакцинации пожилого населения. Однако единого федерального стимулирующего решения еще нет, отмечается в обращении.

В России коллективный иммунитет достиг 60%, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что этот «не тот уровень, который позволяет выдохнуть», но позволяет «управлять процессом». Он выразил мнение о том, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян должен достигнуть 90%.



Фото pasteurorg.ru

Один из членов российской олимпийской делегации в Токио сдал тест на коронавирус, который вызвал подозрения у организаторов. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать, — сказал он.

Роспотребнадзор приступил к созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте ведомства. Федеральная служба опубликовала результаты комплексного изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Заведения общепита в Москве, включая фуд-корты в торговых центрах, с 19 июля могут выбирать формат очного приема гостей — по QR-кодам или без них. Но в любом случае и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора.

Фото mos.ru

Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Сейчас на ИВЛ 577 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Более 5,8 тыс. из запланированных 9,8 тыс. взрослых жителей Ханты-Мансийского района ХМАО привились от коронавируса. Муниципалитет стал первым в регионе, где вакцинировано 60% жителей, сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

Специалисты медицинских лабораторий рассказали, что для того, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови, необходимо сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях и с использованием одинаковых тест-систем.

Фото minzdrav.gov.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса — кишечные проявления, ангина и т.д. Министр также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно вдвое быстрее.

Препарат против COVID-19 на основе стволовых клеток из Израиля

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 190 427 673 человека, 4 089 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 079 961). На второй строчке — Индия (31 144 229), на третьей — Бразилия (19 376 574), на четвертой — Франция (5 929 929), на пятой — Россия (5 884 593), данные университета отстают от данных российского оперштаба.



Больше всего смертей зафиксировано в США (609 020). За ними следуют Бразилия (542 214), Индия (414 108), Мексика (236 331) и Перу (195 146).

В Израиле ученые завершили первую стадию испытания нового препарата против COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток. Отмечается, что нужно три инъекции за сутки, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больного. Сейчас проходит вторая стадия испытаний.

Фото GLP

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса.«Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно», — подчеркнул он.

Участники Олимпиады, у которых ранее выявили COVID-19, оказались представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР). Они живут в Олимпийской деревне в Токио. Речь идет о двух спортсменах из футбольной команды и комментаторе. Также положительный тест на COVID-19 сдал тренер сборной ЮАР по регби-7 Нил Пауэлл.

Премьер-министр и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак ушли на изоляцию после контакта с министром здравоохранения страны Саджидом Джавидом. Он заболел COVID-19 в легкой форме несколько дней назад.

Фото facebook.com/EmmanuelMacron

Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche.

Власти столицы Вьетнама — города Ханой — ввели режим социальных ограничений из-за роста в городе числа заразившихся коронавирусом. Как говорится в распоряжении, подписанным председателем Народного комитета (мэром) Ханоя Чу Нгок Анем, режим ограничений начинает действовать в полночь с 18 на 19 июля.

Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом «дельта» коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас.

Алексей Нечаев