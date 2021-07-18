Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19

Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста новых случаев коронавируса. В республике он составил 0,25%, следует из данных федерального оперштаба.

Наименьший темп зарегистрирован в Чувашии — 0,22%. В Орловской и Кировских областях и в Якутии — 0,23%, в Карачаево-Черкессии — 0,25%.



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19. Всего на 18 июля в республике выявлено 23 260 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели за весь период 20 806 человек, в том числе 40 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 578 человек.

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Татьяна Демина