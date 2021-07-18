Премьер-министр Великобритании изолируется после контакта с больным COVID-19

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак уходят на изоляцию после контакта с министром здравоохранения страны Саджидом Джавидом. Об этом сообщает ТАСС.

Через приложение, которое отслеживает социальные контакты в период пандемии, получилось узнать об угрозе заражения. С министром здравоохранения они контактировали в пятницу.

Вчера коронавирусную инфекцию выявили у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Министр рассказал, что у него болезнь проходит в легкой форме — он рекомендовал всем вакцинироваться.

Алексей Нечаев