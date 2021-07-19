Еврокомиссар: Европа обогнала США по числу лиц с первой дозой вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно», — подчеркнул он.

В начале июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах.

Алексей Нечаев