Еврокомиссар: Европа обогнала США по числу лиц с первой дозой вакцины от COVID-19
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно», — подчеркнул он.
В начале июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах.
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