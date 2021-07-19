Эпидемиолог заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
В России коллективный иммунитет достиг 60%, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
Он подчеркнул, что этот «не тот уровень, который позволяет выдохнуть», но позволяет «управлять процессом», — приводит его слова ТАСС.
Он выразил мнение о том, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян должен достигнуть 90%.
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 018 человек. Всего в стране зарегистрировали 5 958 133 случая COVID-19.
В Роспотребнадзоре рассказали, что при появлении агрессивных штаммов коронавируса его другие варианты «распространяются медленнее и сходят со сцены». Более заразные варианты в это время поражают человеческий организм.
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