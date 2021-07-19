Эпидемиолог заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%

В России коллективный иммунитет достиг 60%, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.



Он подчеркнул, что этот «не тот уровень, который позволяет выдохнуть», но позволяет «управлять процессом», — приводит его слова ТАСС.

Он выразил мнение о том, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян должен достигнуть 90%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 018 человек. Всего в стране зарегистрировали 5 958 133 случая COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при появлении агрессивных штаммов коронавируса его другие варианты «распространяются медленнее и сходят со сцены». Более заразные варианты в это время поражают человеческий организм.

Маргарита Головатенко