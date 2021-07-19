В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от COVID-19

Пенсионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предложили выплатить пособие. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.



Власти регионов хотят создать дополнительные материальные стимулы для вакцинации пожилого населения. Однако единого федерального стимулирующего решения еще нет, отмечается в обращении.

Власов в письме просит оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия за прохождение вакцинации для получающих пенсию по старости. Предложенный размер пособия — 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что пособие может стать стимулом для вакцинации и значительной мерой поддержки.

Для создания стимула к вакцинации в течение периода пандемии в отдельных регионах и в некоторых компаниях вводились поощрения. Так, в мае «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что могут начать поощрять вакцинированных от коронавируса пассажиров.

Маргарита Головатенко