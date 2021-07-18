В Олимпийской деревне в Токио COVID-19 впервые обнаружили у представителей ЮАР

Участники Олимпиады, у которых ранее выявили COVID-19, оказались представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает Kyodo. Они живут в Олимпийской деревни в Токио. Речь идет о 2 спортсменах из футбольной команды и комментаторе. Также положительный тест на COVID-19 сдал тренер сборной ЮАР по регби-7 Нил Пауэлл. Он находится на карантине в Кагосиме.

Напомним, положительный тест на COVID-19 сдали два человека, их имена не разглашаются. Помимо этого в воскресенье коронавирус подтвердился у одного атлета, который не живет в Олимпийское деревне, журналиста, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Отмечается, заболевшие — иностранцы, у них нет гражданства Японии.

фото: Максим Платонов

Накануне стало известно о первом выявленном в Олимпийской деревне Токио случае заражения СOVID-19. До этого у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, инфекцию выявляли в аэропорту или на местах предварительного размещения сборных.

Алексей Нечаев