Тренер олимпийской сборной России по теннису сдал «подозрительный» тест на коронавирус

Фото: Максим Платонов

Один из членов российской олимпийской делегации в Токио сдал тест на коронавирус, который вызвал подозрения у организаторов. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

После случившегося тренеру по теннису Игорю Куницыну пришлось пройти повторное тестирование.

«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать, — сказал Тарпищев.

При этом российская делегация, по его словам, осталась довольна организацией встречи гостей со стороны Японии. Сама Олимпиада стартует 23 июля и продлится до 8 августа нынешнего года.

Напомним, ранее в Олимпийской деревне в Токио COVID-19 впервые обнаружили у спортсменов коронавирус.