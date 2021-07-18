В Израиле испытали препарат против COVID-19 на основе стволовых клеток

Фото: Максим Платонов

В Израиле ученые завершили первую стадию испытания нового препарата против COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток. Об этом рассказали «РИА Новости» разработчики.

Отмечается, что нужно три инъекции за сутки, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных. Сейчас проходит вторая стадия испытаний.

фото: Максим Платонов

«У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме», — заявил главный исследователь Томер Бронштейн.

Компания Bonus BioGroup Ltd много лет занималась изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани — разработки использовались в пластической хирургии. Во время пандемии выяснилось, что против коронавируса эффективен препарат на основе стволовых клеток.



Алексей Нечаев