Главное за выходные: погибшие на воде в Татарстане, смерть Фариды Забировой, новые поручения Путина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 28 июня:
- Умерла председатель Татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова. Она в 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. В 1976—1981 года работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». Местом прощания Фаридой Забировой станет мечеть имени Марджани, там прочитают джаназа-намаз. Прощение намечено на сегодня, около 12 дня. Похоронить Фариду Забирову планируют на Ново-Татарском кладбище.
- За выходные в Татарстане на воде погибли девять человек. Сначала сообщалось, что утонули пять человек. Пятый утонувший — 44-летний мужчина — отдыхал в компании на Гаринском озере в Зеленодольском районе и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду. 27 июня сообщалось о еще двух утонувших: один мужчина утонул вблизи пгт Алексеевское в Алексеевском районе, другой — в заливе Ременникова реки Волга в Зеленодольске. После этого список пополнился еще двумя жертвами: мужчина утонул на песчаном острове напротив пристани Елабуги, а в реке Казанка возле аквапарка «Ривьера» — 17-летний парень.
- Российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко скончался на 81-м году жизни. Сиренко был худруком этого театра с 1990 года. О причине смерти не сообщается. По данным пресс-службы театра, Сиренко ушел из жизни 25 июня 2021 года. Он в разное время занимал должности директора Московского драматического театра им. Пушкина, а также режиссера и директора Московского драматического театра им. Гоголя.
- Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи и при этом предусмотреть вовлечение в предпринимательскую деятельность. Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено разработать долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 1 октября.
- Путин поручил продлить действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ставка составит не более 7%, максимальный размер кредита не должен составлять более 3 млн рублей. Программу расширят — она коснется семей с детьми, рожденными с 2018 года — ставка составит 6%.
- Также президент поручил кабмину организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на работу в Россию. Организовать вакцинацию, определив финансирование, поручено до 15 июля.
- Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская информацию о критическом состоянии артистки. По ее словам, информации о критическом состоянии МакSим у нее нет: «Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом».
- Число желающих вакцинироваться в Татарстане растет, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Тем не менее ситуация с инфекцией остается напряженной: отмечается и рост количества заболевших. Минниханов подчеркнул, что сфера здравоохранения готова к новым вызовам: в республике подготовлен коечный фонд, а у медучреждений есть необходимые лекарства.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым