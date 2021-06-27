В Татарстане утонул еще один мужчина

На реке Каме вблизи пгт Алексеевское в Алексеевском районе утонул мужчина — сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана 26 июня в 13.40.



Водолазная группа вытащила из воды тело мужчины 1991 года рождения в 17.20. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что место для купания не оборудовано, и аншлаги о запрете рядом имеются.

Причину происшествия предстоит установить, сообщили в МЧС по РТ.

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки утонули пять человек. Пятый утонувший — 44-летний мужчина — он отдыхал в компании на Гаринском озере в Зеленодольском районе и несколько раз нырнул в воду, после чего компания потеряла его из виду.

Маргарита Головатенко