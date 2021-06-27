Путин поручил продлить действие льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил продлить действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, сообщает «РИА Новости».



Ставка составит не более 7%, максимальный размер кредита не должен составлять более 3 млн рублей. Программу расширят — она коснется семей с детьми, рожденными с 2018 года — ставка составит 6%.

Фото: kremlin.ru

По продленной программе льготной ипотеки повысится ставка (с 6,5% до 7%) и снизится максимальная сумма кредита. Теперь она составит 3 млн рублей и едина для всех регионов России. До настоящего времени эта сумма составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов.

Сегодня Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов до 15 июля.

Маргарита Головатенко