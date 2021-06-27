Правительство разработает программу содействия занятости молодежи
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи и при этом предусмотреть вовлечение в предпринимательскую деятельность.
Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено разработать долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 1 октября.
Особое внимание следует обратить на содействие занятости граждан РФ в возрасте до 24 лет, сообщает «РИА Новости».
Сегодня Путин поручил организовать вакцинацию трудовых мигрантов до 15 июля. Также поручено продлить действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.
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