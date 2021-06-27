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От коронавируса умерла архитектор Фарида Забирова

21:14, 27.06.2021
От коронавируса умерла архитектор Фарида Забирова
Фото: Максим Платонов

Умерла председатель Татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова. «Реальному времени» информацию подтвердили родственники усопшей. Причиной смерти стал коронавирус.

Она в 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. В 1976-1981 года работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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